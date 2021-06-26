У россиян есть еще семь дней, чтобы въехать в Грецию

Греция дала еще неделю, что россияне могли въехать в страну, однако всем тем, кто захочет приехать необходимо будет иметь справку.

Власти Греции решило до 3 июля продлить безлимитное разрешение на въезд для жителей России. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Чтобы оказаться в Греции, необходимо при себе иметь справку, которая гласит, что тест на COVID отрицательный, или же турист уже перенес заболевание или вакцинирован.

Кроме этого прибывающие за день до приезда должны заполнить специальную документ в электронной форме на сайте правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кипр согласен открыть границы для вакцинированных «Спутником V» россиян. В стране готовы взять на себя расходы по лечению туристов, заболевших инфекцией во время отпуска.