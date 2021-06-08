Кипр согласен открыть границы для вакцинированных «Спутником V» россиян

Кипр согласен открыть границы для вакцинированных «Спутником V» россиян
Кипр. Фото: pixabay.com

В стране готовы взять на себя расходы по лечению туристов, заболевших инфекцией во время отпуска.

Власти Кипра заявили, что готовы принимать россиян, которые привились от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом пишут РИА Новости.

Известно, что в стране также планируют взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, которые заболеют на территории Кипра во время отпуска.

Власти добавляют, что все россияне должны сдать тесты на коронавируса до вылета, а также предоставить справку по прибытии на Кипр. При этом человеку не нужно будет отправляться на карантин – он сможет ждать результаты теста в отеле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют под Ковид-19.

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