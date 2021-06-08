В Петербурге Госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют под Ковид-19

В городе появилось 876 дополнительных коек.

В Санкт-Петербурге Госпиталь для ветеранов войн решили полностью перепрофилировать под коронавирусных пациентов. Об этом 8 июня сообщили в Смольном.

Известно, что благодаря этому в городе на Народной улице появятся дополнительные 876 коек. Принимать коронавирусных больных начнут уже в эту пятницу. Решение приняли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки – в корпусе-трансформере осталось всего 10% коечного фонда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» можно использовать для ревакцинации. Повторно препарат могут вводить даже те пациенты, которые уже прививались ими.