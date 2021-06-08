«Спутник V» и «Спутник Лайт» можно использоваться для ревакцинации

Повторно препарат могут вводить даже те пациенты, которые уже прививались ими.

В Минздраве РФ рассказали, что вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» можно эффективно использовать для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в РИА Новости.

До этого в ведомстве считали, что для ревакцинации, возможно, понадобится другой препарат, но исследования доказали, что подойдут уже имеющиеся.

«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что применение обеих вакцин возможно среди совершеннолетних граждан.

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