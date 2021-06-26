В Северной столице на 85% подскочил спрос на мороженое

В Северной столице на 85% подскочил спрос на мороженое
В Петербурге резко вырос спрос на мороженое. Фото: pixabay.com

Петербуржцам особенно нравится спасаться от жары замороженным десертом.

Горожане предпочитают облегчать свои страдания от 30-градусной жары мороженым и прохладной водой. Об этом сообщает Online47, ссылаясь на сведения специалистов сервиса доставки продуктов.

Когда в Петербурге стояли аномально жаркие дни и столбик термометра поднимался до +36 градусов, то самыми популярными товарами для заказа, что было очевидно, стали мороженое и вода. На десерт же спрос подскочил на 85%, а на воду – на 65%.

Кроме этого, жители мегаполиса стали больше покупать и другие напитки. Так, желание встать в очередь за соком у петербуржцев стало возникать на 39% чаще, а газированные напитки приобретали больше на 21%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы оказались настоящими любителями бананов в жаркие дни.

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