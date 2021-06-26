В Петербурге дождь оторвал металлический лист: он повис на заборе и дереве

В Петербурге дождь оторвал металлический лист: он повис на заборе и дереве
В Петербурге оторвался металлический лист. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого, к счастью никто не пострадал. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы на улице Глазурная дома 10 очевидцы происходящего заметили металлический лист.

В Петербурге заметили на дереве металлический лист. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Отмечается, что огромный кусок металла оторвало во время ночного дождя.

Судя по фотографиям с место случившегося, один из кусков весит по обеим сторонам забора, а второй расположился на дереве.

По некоторым данным трагедии удалось избежать, и никто из горожан не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кусок лепнины упал на петербурженку в переулке Пирогова.

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