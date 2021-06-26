В Ленобласти поймали огромную восьмикилограммовую щуку: внутри нее лещ

Рыбаки в Ленинградской области в Выборгском районе показали свой довольно впечатляющий улов.

Фотографии были опубликованы в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Выборг ВКонтакте».

Огромная рыба была выловлена вечером в Выборгском районе. Восьмикилограммовая щука попала на крючок.

«Для любителей подводной охоты. Очередной ТРОФЕЙ был добыт вчера на закате. Щука потянула на 8 кг, правда, в желудке был лещ на килограммчик», – сообщили в Сети.

В комментариях в группе пользователи Интернета пошутили, что щуке не дали порадоваться своей добычей, а прервали ее ужин своим рекордом по ловле.

Однако о таком рыбном месте ловцы щуки не рассказали. Вероятно, побоялись, что на всех трофеев не хватит.

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