Норвежские рыбаки запаниковали из-за нереста русской горбуши

Нерест горбуши в Норвегии напугал местных рыбаков. Один из них пожаловался, как вместо лосося выловил 35 штук горбуши, которая после нереста уйдет в реки умирать и тем может загрязнить их.

Об этом сообщает NRK. Так ихтиолог Хенрик Бернтсен поясняет, что горбуша — это тихоокеанский лосось,. Рыба долго не плодилась, пока в какой-то момент не явилась в большом масштабе — четыре года назад улов достиг 17 тысяч рыб.

Так эксперт объяснил, что горбуша живет два года и умирает после нереста, засоряя реки. А это может привести к гибели лосося. Для восстановления баланса ситуации отлов горбуши усилили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шотландии поймали рыбу размером с человека. Торговец рыбой из Шотландии Кэмпбэлл Микель приобрел на рынке палтуса, которого поймали в Северном море. Вес животного составлял 77 кг, а длина — 1,8 метра.