В Ленобласти прогнозируют +29 градусов в воскресенье

Жителей Ленобласти в это воскресенье ждет теплая погода. Фото: Pixabay

Жителей Ленобласти в это воскресенье ждет теплая погода. Фото: Pixabay

Неделя в Ленинградской области завершится жаркой и дождливой погодой. Местами, возможно, будут грозы.

По мнению синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в это воскресенье, 27 июня, в области установится переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Днем скорость ветра составит до 8 метров в секунду. При грозе порывы усилятся.

В ночь на воскресенье термометры в Ленобласти покажут от +14 до +19 градусов. Днем опять жара. Столбик градусника поднимется до +24…+29 градусов. Атмосферное давление особо не изменится.

Отмечается, что на территории 47 региона объявлен высокий класс пожароопасности.

Особенно жарко будет в Киришском, Бокситогорском, Тосненском, Кировском, Волосовском и Тихвинском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге прогнозируют слабый ветер и жару.