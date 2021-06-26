Ребенок пострадал в жестком ДТП на Гражданском проспекте

Ребенок пострадал в жестком ДТП на Гражданском проспекте
ДТП на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Гражданском проспекте в Петербурге автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с легковушкой. Пострадал ребенок, сидевший внутри первой машины.

Авария случилась сегодня, 26 июня, у дома №36. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Subaru столкнулся вначале с Hyundai, а потом улетел в столб. Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, ребенок при этом ударился головой.

По словам местных жителей, водитель «корейца» нарушил ПДД, разворачиваясь в указанном месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Гражданского проспекта и улицы Верности автомобиль черного цвета врезался в легковушку, выполняющую разворот, а после влетел в столб на тротуаре.

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