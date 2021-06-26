Автомобиль сбил мотоциклиста ночью на Байконурской

На Байконурской улице в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла. На месту аварии собралась толпа людей.
Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 27 июня, у дома №22. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Сбили мотоциклиста», — написал автор записи.
На кадрах видно, что столкновения произошло у пешеходного перехода. Мотоциклиста окружила толпа людей. Информация о состоянии водителя двухколесного транспорта не приводится. Причины случившегося выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на перекрестке Приютинской и Дороги Жизни.