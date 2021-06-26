Автомобиль сбил мотоциклиста ночью на Байконурской

Автомобиль сбил мотоциклиста ночью на Байконурской
Место ДТП с мотоциклом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Байконурской улице в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла. На месту аварии собралась толпа людей.

Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 27 июня, у дома №22. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили мотоциклиста», — написал автор записи.

На кадрах видно, что столкновения произошло у пешеходного перехода. Мотоциклиста окружила толпа людей. Информация о состоянии водителя двухколесного транспорта не приводится. Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на перекрестке Приютинской и Дороги Жизни.

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