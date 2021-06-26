Каршеринг устроил массовое ДТП на перекрестке Приютинской и Дороги Жизни

Массовое ДТП на пересечении Дороги Жизни и Приютинской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Массовое ДТП на пересечении Дороги Жизни и Приютинской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Приютинской улицы и шоссе Дорога Жизни произошло ДТП с участием трех легковых авто. Виновник аварии решил объехать пробку по «встречке».

Дорожный инцидент случился в субботу, 26 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля и каршеринг. По предварительным данным, водитель арендованного авто решил объехать затор по встречной полосе, но не рассчитал габариты авто. В результате поспешного маневра автомобилист подбил один автомобиль, а после застрял между вторым и дорожным ограждением.

«Опять каршеринг», — написал пользователь.

Участники столкновения заняли одну из двух полос. Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке Гражданского и Верности.