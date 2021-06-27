Пожар в «двушке» на Светлановском проспекте тушили 14 спасателей

Ранним утром 27 июня в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:55. Пожар произошел в квартире на Светлановском проспекте, 72.

В двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 06:18. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 25 июня, произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать пятерых жильцом дома.