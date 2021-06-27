В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в воскресенье

В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в воскресенье
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 27 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +17… +19 градусов, днём столбики термометров покажут +25…+27 градусов.

Существенных осадков не ожидается. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в Петербурге почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

погода прогноз погоды тепло


 

Новости партнеров
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Депутат Цивилев потерял 3-месячного сына, родившегося на волне пандемии COVID-19
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Энгельса насмерть сбили велосипедиста
В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в воскресенье
В Петербурге буйный пассажир троллейбуса угрожал кондуктору ножом
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 40 тысяч человек
Еще в одном регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса
В Ленобласти выросло суточное число привитых от ковида
В результате ДТП в Самарской области погибли три человека
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл