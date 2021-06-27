В Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в воскресенье

В воскресенье, 27 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +17… +19 градусов, днём столбики термометров покажут +25…+27 градусов.

Существенных осадков не ожидается. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в Петербурге почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.