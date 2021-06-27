СК проводит проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

В детском лагере «Байлак» Тандинского района Тувы проводится проверка после вспышки коронавируса.

Проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.Устанавливаются причины и условия, повлиявшие на распространение коронавируса в детском лагере.

В лагере находятся 174 ребенка и 33 работника. Ковидом заболели 66 детей и восемь взрослых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки от коронавируса привились 10 920 петербуржцев. Всего с начала массовой вакцинации прививки от COVID-19 сделали 822 тыс. человек.