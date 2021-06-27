СК проводит проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

СК проводит проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере в Туве
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В детском лагере «Байлак» Тандинского района Тувы проводится проверка после вспышки коронавируса.

Проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.Устанавливаются причины и условия, повлиявшие на распространение коронавируса в детском лагере.

В лагере находятся 174 ребенка и 33 работника. Ковидом заболели 66 детей и восемь взрослых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки от коронавируса привились 10 920 петербуржцев. Всего с начала массовой вакцинации прививки от COVID-19 сделали 822 тыс. человек.

коронавирус проверка тува


 

Новости партнеров
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Две заключенные погибли в канализационном колодце в Ивановской области
Скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко
На курортах Кубани подскочил спрос на аренду жилья из-за новых ограничений ...
В Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте
В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый
Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск
На Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен