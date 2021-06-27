Две заключенные погибли в канализационном колодце в Ивановской области

Следственные органы завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Фото: pixabay

Следственные органы завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Фото: pixabay

В Ивановской области правоохранители расследуют уголовное дело, открытое после гибели двух осужденных в женской исправительной колонии №3.

Как сообщает «Интерфакс», все случилось днем 26 июня, когда две женщины работали на очистке канализации. Во время работ в колодце выделилось «неустановленное вещество», которым женщины отравились. Обе не выжили. Еще одна заключенная и старший инструктор-кинолог отдела охраны, которые пытались спасти женщин, попали в больницу.

Следственные органы завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Как считают правоохранители, сотрудники колонии не проконтролировали производство работ и не обеспечили заключенных необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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