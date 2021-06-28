Сайт с экскурсиями по крышам Петербурга попал под блокировку суда

В Петербурге по решению суда заблокируют сайт, на котором гиды-руферы предлагают посетителям «красивые и романтичные» прогулки по крышам в центре города.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, прокурор обратился в суд с требованием признать информацию на сайте с экскурсиями по крышам запрещенной к распространению в России.
На сайте нашли материалы, пропагандирующие позитивное отношение молодежи к субкультуре «руфинг». По мнению суда, руфинг — экстремальное увлечение, связанное с риском для жизни.
«Посещение указанного сайта свободно для всех без исключения граждан. Опытные гиды-руферы обещают посетителям «безопасно и легально», «красиво и романтично», — отмечают в пресс-службе.
Суд согласился с прокурором и решил заблокировать сайт.
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