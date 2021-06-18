Интернет-сервисы блокируют объявления о продаже COVID-сертификатов

Интернет-сервисы блокируют объявления о продаже COVID-сертификатов
Сервисы блокируют любые товары, связанные с лечением или подтверждением лечения от коронавируса. Фото: pixabay

Такие крупные площадки объявлений, как «Авито» и «Юла», начали блокировку предложений о покупке сертификатов о получении прививки от COVID-19.

Такая торговля запрещена законом, а наказать за нее могут не только автора объявления, но и покупателя. Модераторы оперативно находят подобные предложения и блокируют их, заявляют представители компаний.

Как сообщил ТАСС на представителей интернет-сервисов, за фальшивый сертификат о прививке от коронавируса аферисты просят до 25 тыс. рублей.

В агентстве одного из предпринимателей отметили, что покупателям также обещают, что отметка на Госуслугах о прививке тоже якобы будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции задачей каждого россиянина.

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