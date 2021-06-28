Кричавшего мужчину достали из озера в Тихвине мертвым

В Тихвине из местного пруда выловили труп мужчины. За несколько дней до этого очевидцы видели, как он, будучи в нетрезвом состоянии, кричал и махал руками у пруда.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне житель Тихвина заметил в озере Таборы труп неизвестного мужчины. Он сообщил об этом в полицию.

Несколькими днями ранее, 23 июня, два очевидца звонили в полицию и сообщали, что у монастыря в озере Таборы купается пьяный мужчина. Он громко кричал минут 20, размахивал руками и нырял. Спустя еще 20 минут правоохранители получили сообщение, что мужчина утонул.

Спасатели обследовали озеро, но найти утопленника не удалось. В тот день с места происшествия изъяли мужскую рубашку, носки, бутылки и рюмку.

Материалы дела направили на проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина нырнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено.