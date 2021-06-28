Мужчина нырнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено

Мужчина нырнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено
Напомним, что высота Ладожского моста 17 метров. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Мужчина нырнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено.

Об этом сообщают «Невские новости». Петербуржец прыгнул в Неву с Ладожского моста. Напомним, что высота этого моста 17 метров. Мужчина не посчитал опасным этот прыжок. В результате он сломал он сломал колено при входе в воду.

«Вылетел мениск, возможно, придется делать операцию», — подтвердила его знакомая.

Ранее мужчина после разгромного проигрыша сборной России на Евро-2020 прыгнул в Неву с Дворцового моста. Так он открыл марафон прыжков в воду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электросамокатчик может пойти под суд за наезд на 5-летнего ребенка в Колпинском парке. Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, сбившего на электросамокате ребенка в Колпинском парке. Потерпевший получил тяжелые травмы. 50-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

17 м етров ладожский мост нева прыжок сломалнное колено


 

Новости партнеров
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали ...
В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось
Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой ...
Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования ...
В торговых центрах Петербурга будут развернуты дополнительные пункты для ...
В Ленобласти простились с экипажем рухнувшего под Гачтиной вертолета Росгвардии
Президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям ...