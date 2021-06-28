Мужчина нырнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено

Мужчина нырнул в Неву с Ладожского моста и сломал колено.

Об этом сообщают «Невские новости». Петербуржец прыгнул в Неву с Ладожского моста. Напомним, что высота этого моста 17 метров. Мужчина не посчитал опасным этот прыжок. В результате он сломал он сломал колено при входе в воду.

«Вылетел мениск, возможно, придется делать операцию», — подтвердила его знакомая.

Ранее мужчина после разгромного проигрыша сборной России на Евро-2020 прыгнул в Неву с Дворцового моста. Так он открыл марафон прыжков в воду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электросамокатчик может пойти под суд за наезд на 5-летнего ребенка в Колпинском парке. Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, сбившего на электросамокате ребенка в Колпинском парке. Потерпевший получил тяжелые травмы. 50-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).