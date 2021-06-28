Электросамокатчик может пойти под суд за наезд на 5-летнего ребенка в Колпинском парке

Следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, сбившего на электросамокате ребенка в Колпинском парке. Потерпевший получил тяжелые травмы.

Как сообщили в петербургском управлении СК, 50-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 1 июня в Колпинском парке. По данным следствия, мужчина на личном электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Несовершеннолетнего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Сейчас он возмещает ущерб пострадавшему ребенку.

Следствие направило уголовное дело в прокуратуру, где будет утверждено обвинительное заключение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК Петербурга расследует дело о наезде электросамоката на ребёнка.