Студент стал жертвой сексуального насилия в лесополосе в Металлострое

Студент стал жертвой сексуального насилия в лесополосе в Металлострое
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе полиция проверяет заявление студента, который сообщил о нападении на него неизвестного насильника в лесополосе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 27 июня в полицию обратился 21-летний студент строительного колледжа из Металлостроя. Он попросил правоохранителей привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который, со слов юноши, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Это случилось в период с трех ночи до половины девятого утра в лесополосе, расположенной в 400 метрах до дома №2 по Полевой улице.

Полиция Колпинского района проводит проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте.

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