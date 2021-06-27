В Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте

Неизвестный мужчина в Мурино проследил за девушкой, вошел вместе с ней в подъезд и попытался изнасиловать.

Это произошло в воскресенье утром, 27 июня, в доме по Воронцовскому бульвару. Как сообщает «Фонтанка», злоумышленник начал следить за девушкой еще с подземного паркинга. Он украдкой зашел вместе с ней в подъезд, а после напал.

Девушка написала заявление в полицию и сообщила, что незнакомец порезал ей руку и пытался изнасиловать, но ей удалось вырваться и сбежать. Преступник скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину около 25 лет на вид. Он был одет в бежевую толстовку, джинсовые шорты, темные кроссовки и солнцезащитные очки.

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