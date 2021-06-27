Жителя Луги разыскивают по подозрению в убийстве падчерицы

Жителя Луги разыскивают по подозрению в убийстве падчерицы
Подозреваемого разыскивают. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции в Ленобласти разыскивают 31-летнего мужчину из Луги, которого заподозрили в убийстве падчерицы.

О пропаже 19-летней девушки в полицию заявила ее 40-летняя мать. Последний раз ее видели 25 марта этого года. Со слов матери, в вечер исчезновения ее дочь, у которой двое детей, вышла из отдела полиции и пропала по пути домой. Мать не сразу забила тревогу, поскольку девушка и раньше уходила из дома. Однако полиция выяснила, что девушка не планировала специально покидать семью, поэтому было открыто уголовное дело об убийстве.

Как сообщает 78.ru, в убийстве подозревают 31-летнего жителя Луги. Он был отчимом девушки, но после стал ее мужем. Он был замечен однажды камерами видеонаблюдения за рублем Sitroen на трассе Р-120 Брянск — Смоленск по направлению к Рославлю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дважды ограбивший секс-шоп в Петербурге задержан полицией.

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