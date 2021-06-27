Дважды ограбивший секс-шоп в Петербурге задержан полицией

Дважды ограбивший секс-шоп в Петербурге задержан полицией
Мужчина из Биробиджана ограбил секс-шоп "Розовый кролик" на Каменноостровском проспекте. Фото: google.maps

Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении секс-шопа на Петроградской стороне. За его плечами судимость за аналогичное преступление.

Все произошло поздним вечером 26 июня в секс-шопе «Розовый кролик» на Каменноостровском проспекте, 6. Сотрудница магазина вызвала полицию и сообщила о разбойном нападении.

Со слов женщины, около 21 часа в секс-шоп зашел мужчина в маске. Под угрозой ножа он забрал 13 тысяч рублей и ее банковскую карту. Неизвестный был одет во все черное.

Полиция действовала оперативно: спустя некоторое время разбойника поймали. Им оказался безработный 25-летний мужчина из Биробиджана, который сейчас проживает на Большом проспекте П.С. Пять лет назад он был судим за аналогичное ограбление секс-шопа. Состоит на учете психиатра, сообщает 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на два месяца арестовали мужчину, который угрожал кондуктору ножом.

задержание новости СПб Петроградский район разбойное нападение секс-шоп


 

Новости партнеров
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС сообщило о дождях и грозах в Петербург в понедельник
Жителя Луги разыскивают по подозрению в убийстве падчерицы
Обновлены рекомендации применению «Спутника V» для беременных и ...
В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус
Дважды ограбивший секс-шоп в Петербурге задержан полицией
Петербург поставил новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Москве установлен абсолютный рекорд по смертям от COVID за сутки
В торговых центрах Петербурга заметили огромные очереди на вакцинацию от COVID-19