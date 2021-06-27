Дважды ограбивший секс-шоп в Петербурге задержан полицией

Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении секс-шопа на Петроградской стороне. За его плечами судимость за аналогичное преступление.

Все произошло поздним вечером 26 июня в секс-шопе «Розовый кролик» на Каменноостровском проспекте, 6. Сотрудница магазина вызвала полицию и сообщила о разбойном нападении.

Со слов женщины, около 21 часа в секс-шоп зашел мужчина в маске. Под угрозой ножа он забрал 13 тысяч рублей и ее банковскую карту. Неизвестный был одет во все черное.

Полиция действовала оперативно: спустя некоторое время разбойника поймали. Им оказался безработный 25-летний мужчина из Биробиджана, который сейчас проживает на Большом проспекте П.С. Пять лет назад он был судим за аналогичное ограбление секс-шопа. Состоит на учете психиатра, сообщает 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на два месяца арестовали мужчину, который угрожал кондуктору ножом.