Рябовское шоссе освободили от дорожных ограничений

Рябовское шоссе освободили от дорожных ограничений
Ремонт Рябовского шоссе проходит на участке от Сосновского проспекта до КАД. Фото: pixabay

На Рябовском шоссе дорожники завершили основной комплекс ремонтные работы. Существенные ограничения движения сняли.

Основные дорожные работы на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе завершили в пятницу, 25 июня. Отмена ограничений движения позволило освободить магистраль от серьезных пробок в конце недели. Об этом сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас на шоссе идут работы по восстановлению обочин и покрытия тротуара. Дорожники стараются не создавать помех для потока автомобилей. Все работы полностью закончат 18 июля.

Согласно изначальному плану, работы на объекте должны были идти 60 дней. Но из-за огромных пробок на востоке Петербурга производственные мощности были усилены и сроки сократили на 25 дней.

Добавим, что ремонт Рябовского шоссе проходит на участке от Сосновского проспекта до КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чиновники договорились скорректировать график ремонта Рябовского шоссе, который начали одновременно с Мурманским шоссе.

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