Дорожные работы, парализовавшие движение на Рябовском шоссе, закончатся 25 июня

Дорожные работы, парализовавшие движение на Рябовском шоссе, закончатся 25 июня
Пробки на востоке Петербурга и во Всеволожском районе. Фото: "Яндекс.Пробки"

Власти Петербурга и Ленобласти обсудили проблему огромных пробок на востоке Северной столице и во Всеволожском районе. По итогам чиновники договорились скорректировать график ремонта Рябовского шоссе, который начали одновременно с Мурманским шоссе.

Накануне областное правительство обратилось к Смольному и в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» с просьбой сдвинуть графики дорожных ремонтов на Рябовском и Мурманском шоссе, которые спровоцировали транспортный коллапс на востоке Петербурга и во Всеволожском районе. Люди стояли в многочасовых пробках, пытаясь выехать из Петербурга.

Также жители Красногвардейского района, где находится Рябовское шоссе, начали жаловаться на водителей, которые пытались объехать пробки по окольными путями и заняли все дороги во дворах.

В итоге городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что дорожные ограничения на Рябовском шоссе снимут в пятницу, 25 июня. После рабочие будут ремонтировать обочины и тротуар. На Мурманском шоссе ограничения пока отменять не планируют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти часами сидят в раскаленных машинах из-за ремонта шоссе.

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