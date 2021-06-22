«Мы задыхаемся в небывалых пробках!»: жители Ленобласти часами сидят в раскаленных машинах из-за ремонта шоссе

Жители восточной части Ленобласти оказались в безвыходном положении – им часами приходится простаивать в пробках по дороге домой — рабочие начали одновременных ремонт трех шоссе. Все это время люди находятся в расклеенном транспорте. При этом пройти забитый машинами участок пешком практически невозможно.

Жители Красногвардейского района Петербурга и близлежащих населенных пунктов, Всеволожска, Янино и Колтуши, в отчаянии. 11 июня на ремонт закрыли Рябовское шоссе. Работы совпали с ремонтом на Колтушском и Мурманском шоссе. Таким образом, почти полностью перекрыты оказались все выезды на восток Ленинградской области.

Результат – изо дня в день на КАД, Мурманском и Колтушском шоссе собираются многокилометровые пробки. Жители простаивают в них часами, находясь в раскаленном транспорте. Отметим, что эти направления летом и так становятся еще более загруженными – петербуржцы едут на озера, в том числе Ладогу, и дачи.

«Наши ежедневные пути домой увеличились вечером по времени на 1,5-5 (!) часов из-за аномальных пробок. А исходя из опубликованной информации это продлится больше месяца!», — говорится в обращении жителей Петербурга и Ленобласти к губернаторам регионов. Сообщение распространяют в социальных сетях.

В сообществах Ленобласти в соцсетях – десятки возмущенных комментариев. Пробки на Мурманском и Колтушском шоссе теперь скапливаются в любое время суток.

В администрации Ленобласти заявили, что намерены обратиться к Смольному и в Упрдор «Северо-Запад» с просьбой скорректировать графики проводимых ремонтов на Мурманском и Рябовском шоссе. Когда это сделают, не уточняется.

Чтобы исключить подобные ситуации в будущем Ленобласть также предложит заключить соглашение по увязке графиков ремонтных работ в пригородной зоне.

«Санкт-Петербург и федеральные дорожники в этом году не уведомили область об одновременном начале ремонтных работ на основных дорогах Всеволожского района», — уточнили в правительстве Ленобласти.

Пока чиновники согласовывают графики, у жителей остается немного вариантов. Сидеть в раскаленных машинах или рисковать и идти по шоссе, в том числе мимо развязок КАД, пешком. Еще один вариант – пробраться в Янино через Ржевский лесопарк. На своих двоих, правда, пройти в этом случае придется около семи километров.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что после выходных на въезде в Петербург образовались многокилометровые пробки.