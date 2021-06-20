На въездах в Петербург образовались многокилометровые пробки из дачников

На въездах в Северную столицу образовались большие пробки из дачников, возвращающихся домой. В сильную жару затор составляет полтора часа.

Об этом сообщают «Яндекс.Пробки». Так самые большие очереди на трассе «Кола». Там образовалась пробка в 10 километров. Там же мешают и дорожные работы.

На Приморском шоссе похожая ситуация. Водители попали в пробку длиной более 8 километров. Движение также затруднено из-за снятого асфальта и переезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области стартовал сезон дорожного ремонта. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в областном правительстве, сперва «Ленавтодор» отремонтирует участки пяти региональных трасс — во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах.