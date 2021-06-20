На въездах в Петербург образовались многокилометровые пробки из дачников

На въездах в Петербург образовались многокилометровые пробки из дачников
На Приморском шоссе похожая ситуация. Фото: Baltphoto

На въездах в Северную столицу образовались большие пробки из дачников, возвращающихся домой. В сильную жару затор составляет полтора часа.

Об этом сообщают «Яндекс.Пробки». Так самые большие очереди на трассе «Кола». Там образовалась пробка в 10 километров. Там же мешают и дорожные работы.

На Приморском шоссе похожая ситуация. Водители попали в пробку длиной более 8 километров. Движение также затруднено из-за снятого асфальта и переезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области стартовал сезон дорожного ремонта. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили в областном правительстве, сперва «Ленавтодор» отремонтирует участки пяти региональных трасс — во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах.

выходные приморское шоссе пробки рабочая неделя трасса «Кола»


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора
На въездах в Петербург образовались многокилометровые пробки из дачников
В Петербурге с 21 июня введут дополнительные ограничения из-за коронавируса
В зоне проведения праздника «Алые паруса» запретят торговлю и общепит
На Красных Зорь у мужчины отобрали 600 тысяч рублей и ранили ножом
В Петербурге поликлиники планируют закупить вакциномобили
Петербуржцы столпились в очереди в аквапарк накануне его закрытия из-за ...
МЧС предупредило петербуржцев о жаре и грозах с порывистым ветром