На дорогах Ленобласти начинается ремонтный сезон

На дорогах Ленобласти начинается ремонтный сезон
В Ленобласти начался ремонт региональных дорог. Фото: pixabay

В Ленинградской области стартовал сезон дорожного ремонта. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в областном правительстве, сперва «Ленавтодор» отремонтирует участки пяти региональных трасс — во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах.

В Выборгском районе обновят участок магистрали Зеленогорск — Приморск — Выборг. Он ведет от границы с Петербургом до поселка Финский Бриз.

Во Всеволожском районе полностью отремонтируют дорогу Роща — Магистральная, которая начинается от Петербурга и заканчивается в Вартемягах.

В Гатчинском районе ремонт ждет участок магистрали Красное Село — Гатчина — Павловск. Работы проведут от Виллозей до Вайялово.

В Ломоносовском районе начнется ремонт участка трассы Петербург — Ручьи от КАДа до Большой Ижоры. Здесь используют усиленный асфальт в связи с высоким трафиком. Также будет обновлен мост.

В Тихвинском районе частично обновят дорогу Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь. Речь идет об участке от Липной Горки до Ругуя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат на время ремонта.

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