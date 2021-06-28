Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов

Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов
Требования, в основном, относятся к представителям сферы услуг. Фото: Baltphoto/Елена

Власти Москвы назвали стоимость прививки от COVID-19 для трудовых мигрантов.

Об этом сообщает РБК. Так цена одной дозы вакцины «Спутник Лайт» будет 1,3 тысяч рублей. Платить за прививку должен работодатель. Вакцинация мигрантов препаратом «Спутник Лайт», рассчитанным на введение одной дозы, проводится в столице в тестовом режиме.

Вакцинация будет проходить по заявкам от работодателей, которые попадают в перечень сфер, обозначенных Роспотребнадзором. Требования, в основном, относятся к представителям сферы услуг. Затем такую же схему распространят на другие отрасли экономики, в которой заняты иностранцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала мужчин, которые облили бензином и подожгли мигранта. В Гатчинском районе «по горячим следам» удалось задержать двоих мужчин подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

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