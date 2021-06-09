Полиция задержала мужчин, которые облили бензином и подожгли мигранта

В Гатчинском районе «по горячим следам» удалось задержать двоих мужчин подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, были задержаны подозреваемые, которые облили уроженца Таджикистана бензином и подожгли.

6 июня в 06:21 в полицию поступило сообщение из НИИ им. Джанелидзе. Туда госпитализировали 42-летнего мигранта в тяжелом состоянии. У него термические ожоги лица, шеи и рук, а также резаная рана челюсти и частичная ампутация уха.

Оказалось, что пострадавшего отвезли в больницу с территории садоводства «Рехколово», расположенного у поселка Ольховка. Затем полиция посетила дачу, где все произошло. В бытовке изъяли отпечатки пальцев, вырез обои с кровью, лезвие ножа.

Так, оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. Задержанными оказались 43-летний гражданин Таджикистана и 27-летний уроженец Молдовы.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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