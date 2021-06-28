Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Так на данный момент прививку сделали около 11% населения. Фото: pixabay.com
Подъем заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время продолжится.
Об этом сообщает РИА Новости. Так доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что сейчас показатели заболеваемости вирусом достаточно высокие и говорить о том, что в ближайшие дни они резко изменятся в лучшую сторону, слишком рано.
Точный прогноз по срокам подъема заболеваемости COVID-19 специалист делать не стал. Он напомнил, что сейчас в России остаются источники заражения и малопривитый коллектив.
Так на данный момент прививку сделали около 11% населения, поэтому COVID-19 продолжит распространяться.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 21 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 611 человек.
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