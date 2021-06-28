Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Подъем заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время продолжится.

Об этом сообщает РИА Новости. Так доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что сейчас показатели заболеваемости вирусом достаточно высокие и говорить о том, что в ближайшие дни они резко изменятся в лучшую сторону, слишком рано.