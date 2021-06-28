В России за сутки коронавирус подхватили 21 650 человек

В России за минувшие сутки выявили 21 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в понедельник, 28 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 611 человек. Полностью выздоровели за сутки 12 626 человек.

За весь период пандемии в России заболел 5 472 941 человек, зафиксировано более 133 893 летальных исходов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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