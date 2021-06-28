Врачи перечислили симптомы нового лямбда-штамма коронавируса

Врачи перечислили симптомы нового лямбда-штамма коронавируса
Симптомы нового штамма не отличаются от остальных вариантов COVID-19. Фото: unsplash

В Великобритании специалисты агентства общественного здравоохранения рассказали о симптомах, характерных для нового лямбда-штамма коронавируса.

Как сообщает Express, впервые новую мутацию коронавируса выявили в конце прошлого года в некоторых странах Южной Америки: Чили, Перу, Аргентине и Эквадоре. Ученые полагают, что отличие лямбда-штамма от других состоит в мутациях в спайковом белке, который влияет на степень заразности. Однако данных о том, что вирус провоцирует более тяжелое протекание болезни, пока нет.

Симптомы нового штамма не отличаются от остальных вариантов COVID-19. К ним относятся повышенная температура, непрекращающийся кашель, потеря обоняния и вкуса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не добавила штамм в список «вызывающих озабоченность». Сейчас в этом перечне штаммы альфа, бета, гамма и дельта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для людей вирус.

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