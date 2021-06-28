Выпускница Горного кинулась в Неву, чтобы отмыться от учебы

В городе на Неве выпускница Санкт-Петербургского горного университета решила искупаться в Неве, чтобы «очиститься от лет учебы».
28 июня телеграмм-канал «Раньше всех. Петербург» пишет, что в Северной столице, который день не прекращаются заплывы в Неву.
В очередной жаркий день очевидцы происходящего выложили в Сеть видео, на котором заснято купание молодой девушки.
В этот раз освежиться решила выпускница Горного университета.
Однако девушка не стала рисковать жизнью. Она сиганула не с моста, а просто спустилась по лестнице.
В праздничной блузке, колготках и юбке выпускница зажала нос рукой и прыгнула в воду. Затем же девушка сразу повернула обратно к берегу.
«Своими ныряниями она «очистилась от четырех лет учебы», – прокомментировали прыжок свидетели.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отчаянный «курьер» сиганул с моста на крышу теплохода, лишь бы доставить заказ.