Выпускница Горного кинулась в Неву, чтобы отмыться от учебы

Выпускница Горного кинулась в Неву, чтобы отмыться от учебы
Выпускница прыгнула в Неву. Фото: Pixabay

В городе на Неве выпускница Санкт-Петербургского горного университета решила искупаться в Неве, чтобы «очиститься от лет учебы».

28 июня телеграмм-канал «Раньше всех. Петербург» пишет, что в Северной столице, который день не прекращаются заплывы в Неву.

В очередной жаркий день очевидцы происходящего выложили в Сеть видео, на котором заснято купание молодой девушки.

В этот раз освежиться решила выпускница Горного университета.

Однако девушка не стала рисковать жизнью. Она сиганула не с моста, а просто спустилась по лестнице.

В праздничной блузке, колготках и юбке выпускница зажала нос рукой и прыгнула в воду. Затем же девушка сразу повернула обратно к берегу.

«Своими ныряниями она «очистилась от четырех лет учебы», – прокомментировали прыжок свидетели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отчаянный «курьер» сиганул с моста на крышу теплохода, лишь бы доставить заказ.

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