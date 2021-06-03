Отчаянный «курьер» сиганул с моста на крышу теплохода, лишь бы доставить заказ

В городе на Неве 2 июня прохожие наблюдали экстремальный перформанс от курьера сервиса доставки продуктов.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что очевидцы происходящего заметили рядом с Марсовым полем юношу, у которого с собой была брендированная термосумка. Парень сиганул с моста на крышу теплохода, чтобы отдать заказ клиенту.

Однако, трюк обошелся без травм. Молодой человек «выполнил заказ». Он успешно передал пакет, а затем прыгнул в воду и доплыл до берега.

Через некоторое время лжекурьер признался очевидцам происходящего, что он блоггер. У него довольно популярный блог в социальной сети. При том, его специализация — это экстрим.

Выяснилось, что на роль доставщика попробовался небезызвестный горожанам своими провокациями блогер.

Так, в декабре прошлого года он выложил в Интернет ролик, в котором полуголый пробежал по крышам автомобилей на Невском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руферы покорили крышу Кунсткамеры и зажгли фаеры.