Руферы покорили крышу Кунсткамеры и зажгли фаеры

Руферы покорили крышу Кунсткамеры и зажгли фаеры
Здание Кунсткамеры. Фото: instagram kunstkameramuseum

Компания руферов забралась на крышу Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге.

Руферов заметили в субботу, 29 мая. В Сети появилось видео, на котором видно, как несколько человек распылили оттуда разноцветный дым. Красный дым был виден с башни музея.

«Компания руферов покорили крышу Кунсткамеры. Свой залаз ребята отметили зажжением фаеров», — сообщили очевидцы в группе «Неизданное. Санкт -Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два руфера незаконно забрались на крышу Александринского театра ради фотографий. На одного из нарушителей общественного порядка в полицейском участке позднее был составлен протокол.

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