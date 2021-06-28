«Суперливень» подтопил первый этаж «Останкино» в Москве

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В "Останкино" затопило первый этаж. Фото: Останкинская телебашня

На столицу обрушился «суперливень», в связи с этим был затоплен первый этаж телецентра «Останкино».

Об этом сообщает Издание URA.RU.

В Москве долгое время стояла аномальная жара, теперь же в столице идут сильные дожди. Водная стихия продолжает удивлять горожан своей масштабностью.

Так, стало известно, что 28 июня станция метрополитена «Ясенево» затапливается, в связи с этим движение поездов на данном участке было временно приостановлено.

Не выдержало сильных ливней и здание телецентра «Останкино».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Москву накроет «суперливень» 28 июня. Самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Также возможны подтопления, шквалистый ветер до 26 метров в секунду и град.

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