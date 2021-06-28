Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали жертвами насильников

Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали жертвами насильников
Нападение на студента было совершено в лесополосе неподалеку от Полевой улицы. Фото: скриншот Google View

За минувшие сутки жертвами насильников в Петербурге и Ленинградской области стали три человека: 21-летний студент, девушка-менеджер 26 лет и жительница Мурино.

Так, днем 27 июня в полицию Колпинского района обратился 21-летний молодой человек из Металлостроя, студент строительного колледжа. Пострадавший рассказал, что в период с трех часов ночи до половины девятого утра в лесополосе неподалеку от Полевой улицы неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера его отношении.

Он попросил содействия правоохранителей в розыске злоумышленника. На данный момент полицейские проверяют поступившую информацию и устанавливают обстоятельства происшествия.

В тот же день в Ленинградской области жертвой нападения насильника стала 26-летняя жительница поселка Бугры. Девушка-менеджер рассказала, что спускалась в грузовом лифте вместе с незнакомым молодым человеком. В какой-то момент он зажал её в углу и пытался изнасиловать, угрожая физической расправой.

Заявительнице чудом повезло, поскольку кто-то зашел в подъезд, и преступник, услышав шорохи, испугался и сбежал. Тем не менее, стражи порядка разыскивают злоумышленника.

Еще одна девушка подверглась нападению неизвестного в доме на Воронцовском бульваре в Мурино. Пострадавшая считает, что насильник выследил её еще на подземном паркинге. Он поднялся вместе с жертвой в парадную, где и совершил нападение.

Как передает «Фонтанка», пытаясь удержать девушку, преступник порезал ей руку. Несмотря на это, испуганная петербурженка смогла вырваться и сбежать. После случившегося она обратилась в полицию. Заявительница рассказала, что злодею на вид было около 25 лет, он был одет в бежевую толстовку, джинсовые шорты, темные кроссовки и солнцезащитные очки.

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