Массовое ДТП парализовало движение в Павловске

Массовое ДТП парализовало движение в Павловске
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На одной из центральных улиц города Павловска произошло ДТП с участием семи автомобилей.

По словам очевидце, «Лэнд Ровер» выехал на встречную полосу. Авария произошла днем 28 июня на Садовой улице возле Привокзального сквера. ДТП спровоцировало пробку.

«В Павловске на Садовой улице у Привокзального сквера Лэнд Ровер вылетел на встречку. Пострадало 7 машин», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«1.5 часам простоял, жесть, конечно, гонять надо меньше, пострадавшие выздоравливайте быстрее», — пишут участники дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.

дтп павловск пробки


 

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