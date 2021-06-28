Иномарка снесла столб на Приморском шоссе

Иномарка снесла столб на Приморском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 28 июня, на Приморском шоссе легковой автомобиль снес столб.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль Chevrolet красного цвета снес столб на Приморском шоссе. На передней части машины заметна вмятина. При этом столб «вырвало с корнем», он упал на проезжую часть. На место происшествия прибыла бригада ремонтников, чтобы восстановить упавший столб, сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.

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