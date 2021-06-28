Две легковушки не смогли разъехаться около администрации Невского района

Две легковушки не смогли разъехаться около администрации Невского района
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 28 июня, на проспекте Обуховской Обороны произошло с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла недалеко от администрации Невского района.

«Проезд по пр. Обуховской обороны, затруднен из-за аварии около администрации Невского района. ДПС нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Муринской дороге в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и автомобиля. Транспортные средства столкнулись на пустой дороге.

невский район


 

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