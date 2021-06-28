Пожар в «трешке» в Калининском районе тушили 12 спасателей

В понедельник, 28 июня, в Калининском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:41. На улице Лужская, дом 14, корп. 1, загорелась квартира.

В трёхкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 12 кв. метров обгорела обстановка на площади 3 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 23:18. В ликвидации пожара участвовали три единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Трефолева в Петербурге произошел пожар в кирпичном здании. С огнем боролись 17 спасателей.