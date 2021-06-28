Пожар в кирпичном здании на Трефолева тушили 17 спасателей

На улице Трефолева в Петербурге произошел пожар в кирпичном здании. С огнем боролись 17 спасателей.

Возгорание случилось в воскресенье, 27 июня. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части, после чего к месту происшествия оперативно выехали 17 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в одноэтажном, кирпичном здании размером 150х200 метров. Горела обстановка в помещении.

Возгорание ликвидировали спустя 30 минут с момента обращения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в «двушке» на Светлановском проспекте тушили 14 спасателей.