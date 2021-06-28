Виктория Дайнеко вместо Славы КПСС возглавит список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму

Виктория Дайнеко вместо Славы КПСС возглавит список &#171;Зеленой альтернативы&#187; на выборах в Госдуму
Виктория Дайнеко . Фото: https://www.instagram.com/victoriadaineko/

Федеральную часть списка партии «Зеленая альтернатива» возглавит певица Виктория Дайнеко, она заменит рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный.

В пресс-службе партии подтвердили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от «Зеленой альтернативы», сообщает РИА «Новости». Там отметили, что не смогли договориться о сотрудничестве со Славой КПСС еще на стадии переговоров.

Напомним, рэпер Слава КПСС ранее заявил, что решил выдвигаться в Госдуму. Он отметил, что участвовать в выборах будет от партии «Зеленая альтернатива».

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что музыканта задержали и арестовали за выкрикивание лозунгов в центре города ночью, 3 февраля. Суд признал Вячеслава Машнова виновным в мелком хулиганстве.

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