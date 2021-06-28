Петербуржцы запечатлели огненный закат

Петербуржцы запечатлели огненный закат
Петербуржцы поделились фото с соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 28 июня петербуржцы наблюдали невероятно красивый закат.

Петербуржцы поделились фото с соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Вечернее небо Петербурга окрасилось в алые цвета. Также жители и гости города могли наблюдать радугу.

Петербуржцы поделились фото с соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Очарованные петербуржцы поделились фото с соцсетях.

Петербуржцы поделились фото с соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

«Сегодня день завершается очень красивым закатом», — пишут пользователи Сети.

Петербуржцы поделились фото с соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы могут любоваться закатами небывалой красоты. При этом, небо озаряется красным цветом. Причиной такого цвета становится спокойная летняя погода.

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