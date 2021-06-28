Петербуржцы запечатлели огненный закат

Вечером 28 июня петербуржцы наблюдали невероятно красивый закат.

Вечернее небо Петербурга окрасилось в алые цвета. Также жители и гости города могли наблюдать радугу.

Очарованные петербуржцы поделились фото с соцсетях.

«Сегодня день завершается очень красивым закатом», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Северной столицы могут любоваться закатами небывалой красоты. При этом, небо озаряется красным цветом. Причиной такого цвета становится спокойная летняя погода.