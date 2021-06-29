На Лиговском двое мужчин вынесли со склада белья на 4 миллиона

На Лиговском двое мужчин вынесли со склада белья на 4 миллиона
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге двое мужчин вынесли товар с вещевого склада на Лиговском проспекте. Ущерб составил четыре миллиона рублей.

Преступный инцидент произошел в субботу, 26 июня. После проникновения в хранилище злоумышленники избили и связали его охранников

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стоимость похищенных вещей оценили в 4 млн рублей.

Одного из воров удалось оперативно задержать. В его телефоне оказалось видео с пострадавшими. Второго объявили в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девушка проснулась после клуба в чужой квартире и поняла, что ее ограбили.

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На Лиговском двое мужчин вынесли со склада белья на 4 миллиона