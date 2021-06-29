Восемь спасателей тушили полыхающий сарай в поселке имени Свердлова

Восемь спасателей тушили полыхающий сарай в поселке имени Свердлова
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти среди ночи сгорел сарай. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 29 июня, в поселке имени Свердлова. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:55. К месту происшествия оперативно выехали 8 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, в поселке горела хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров.

К 3:44 огонь полностью потушили. При этом никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартирном пожаре на Лужской улице погиб мужчина. Огонь тушили 12 спасателей, прибывших к месту ЧП на трех спецмашинах.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

Новости партнеров
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на севшем на мель теплоходе было 63 подростка
Более 858 тыс. петербуржцев сделали прививку против коронавируса
Автомобилистов удивили лошади, которые прогуливались по проезжей части в ...
Математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости ...
Прогулочный теплоход сел на мель на Неве, пассажиров эвакуируют
В Петербурге во вторник ожидаются дожди с грозами и +23 градуса
Восемь спасателей тушили полыхающий сарай в поселке имени Свердлова
На Лиговском двое мужчин вынесли со склада белья на 4 миллиона