Восемь спасателей тушили полыхающий сарай в поселке имени Свердлова

Во Всеволожском районе Ленобласти среди ночи сгорел сарай. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 29 июня, в поселке имени Свердлова. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:55. К месту происшествия оперативно выехали 8 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, в поселке горела хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров.

К 3:44 огонь полностью потушили. При этом никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартирном пожаре на Лужской улице погиб мужчина. Огонь тушили 12 спасателей, прибывших к месту ЧП на трех спецмашинах.