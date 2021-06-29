В квартирном пожаре на Лужской улице погиб мужчина

Пожар, вспыхнувший поздним вечером в Калининском районе Петербурга, унес жизнь человека.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 29 июня, в доме №14 по улице Лужская. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о возгорании поступил дежурному части в 22:41. Обгорела обстановка в трехкомнатной квартире. В 23:18 спасатели ликвидировали пожар.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, при пожаре погиб мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Лужской улице тушили 12 спасателей, прибывших к месту ЧП на трех спецмашинах.